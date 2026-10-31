हांग कांग सिक्सेस में पाकिस्तान की जीत पर शेखी बघार रहे थे पाकिस्तानी पीएम, आकाश चोपड़ा ने सरेआम बता दी गलती; उड़ा माखौल
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हांग कांग सिक्सेस में भारत पर पाकिस्तान की जीत के पोस्ट पर ट्रोल किया ...और पढ़ें
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। इसकी वजह उनका एक्स पर किया गया पोस्ट है जिसे लेकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी उनके मजे ले लिए हैं और उनकी पोस्ट में गलती भी बता दी है।
पाकिस्तान ने शुक्रवार को हांग कांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत को हरा दिया था। यह टूर्नामेंट छह खिलाड़ियों का होता है जो छह ओवर प्रति पारी होता है। इस जीत को लेकर पाकिस्तान के पीएम ने पोस्ट किया और अपनी टीम की तारीफ करते हुए शेखी बघारी।
आकाश चोपड़ा ने ले लिए मजे
पाकिस्तान की जीत पर शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हांग कांग 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान की भारत पर चार विकेट से शानदार जीत के लिए टीम को बधाई। यह क्रिकेट का एक शानदार मैच था। मैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं जो पूरी शिद्दत के साथ टीम को तैयार और सपोर्ट कर रहे हैं।"
इसे लेकर आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तानी पीएम के मजे ले लिए और सरेआम उनकी गलती बता दी। आकाश ने इसके रिप्लाई में लिखा, "हमने भारत को हरा दिया बोलने की इतनी जल्दी थी कि फैक्ट चैक भी नहीं किया। यूएई से हारे पहले मैच में। साथ ही आप पाकिस्तान क्रिकेट के स्तर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां का पीएम हांग कांग सिक्सेस टूर्नामेंट में जीत पर पोस्ट कर रहा है। सच में!!!"
‘Humne Bharat Ko Hara Diya’ bolne ki itni jaldi hai ki fact-check bhi nahin kiya. UAE se haare in the opening game. And also, you can gauge the quality of cricket Pakistan is playing that country’s PM is tweeting about Hong Kong Sixes. I mean. Really!!! 😭— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 31, 2026
सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक
इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 88 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 3.5 ओवरों में टारगेट हासिल कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान में खुशी का माहौल था क्योंकि भारत के खिलाफ क्रिकेट की पिच पर जीत उसे काफी दिनों बाद नसीब हुई है। इसी की शेखी बघारने के लिए शरीफ ने पोस्ट कर दिया और फिर वह जमकर ट्रोल हुए।
एक यूजर ने लिखा, "सच में, कितने फ्रस्टरेटेड लोग हैं। अब एक अजीब सी जीत का जश्न मना रहे हैं।"
@CMShehbaz @MohsinnaqviC42 Hong kong sixes par PM post kar raha https://t.co/7x9hS3NfEO— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) October 30, 2026
@CMShehbaz @MohsinnaqviC42 Congratulations on winning match against India in biggest cricket tournament on planet. This exceeds any World Cup or Asia Cup ever played.— Big Cat Of The Day (@BigCatOfTheDay) October 30, 2026
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