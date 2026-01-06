14 साल के Vaibhav Suryavanshi का कोहराम…15 गेंद में फिफ्टी ठोककर पंत का महारिकॉर्ड किया चकनाचूर

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi breaks Rishabh Pant record: युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे मैच में ऐसा तूफान खड़ा किया, जिसने रिकॉर्ड बुक को हिला कर रख दिया। वैभव ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस दौरान उन्होंने भारत के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। Vaibhav Suryavanshi ने तोड़ा पंत का महारिकॉर्ड दरअसल, 246 रन का पीछा करते हुए भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। उन्होंने पंत को पीछे छोड़ दिया। 2016 अंडर-19 विश्व कप में नेपाल के खिलाफ ढाका में पंत (Rishabh Pant) ने 18 गेंद पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था, लेकिन अब वैभव ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला।

भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान ने 24 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। 14 साल के वैभव के नाम इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है, जहां उन्होंने 52 गेंद पर इंग्लैंड के खिलाफ वॉरचेस्टर में पिछले साल शतक जड़ा था।

IND U19 Vs SA U19 2nd ODI: भारत ने 2-0 की बनाई बढ़त बेनोनी में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका (India U19 vs South Africa U19 2nd ODI) के बीच दूसरे यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में बारिश ने खलल डाला, जिससे भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 174 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया ने 23.3 ओवरों में दो विके