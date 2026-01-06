Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ashes: Travis Head ने सिडनी में ऐतिहासिक शतक जड़कर जमाया भौकाल, तोड़ डाला डॉन ब्रैडमैन का 96 साल पुराना रिकॉर्ड

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:08 AM (IST)

    Ashes 2025-26: सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड (Travis Head Sydney Test Century) ने तूफानी शतकीय पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Ashes 5th Test: Travis Head ने शतक जड़कर तोड़ा सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर ट्रेविस हेड का बल्ला एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट में आग उगला रहा है। पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन के खेल में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेविस हेड ने अपने टेस्ट करियर की 12वीं सेंचुरी ठोकी। 

    ये उनकी इस मौजूदा एशेज सीरीज की तीसरी सेंचुरी रही। हेड ने 40वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 105 गेंद पर 17 चौको के साथ शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। ये उनकी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहली टेस्ट सेंचुरी रही।

    Travis Head ने शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी

    दरअसल, ट्रेविस हेड (Travis Head AUS vs ENG 5th Test Ashes) दुनिया के ऐसे पांचवें क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के 7 अलग-अलग वेन्यू पर ठोकी। उनसे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉग और ओपनर्स जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन और डेविड वॉर्नर ने ये उपलब्धि हासिल की है।

    हेड, जिन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 अक्तूबर 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ किया था, वह अपना 65वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने पिछले चार टेस्ट मैचों में एडिलेड ओवल में 4 शतकीय पारी खेली। हेड ने गाबा के मैदान पर भी दो शतक लगाए और कैनबरा के मैनुका ओवल, होबार्ड, पर्थ के ऑप्ट्स, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके नाम 1-1 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हैं। 

    ट्रेविस हेड द्वारा ठोके गए टेस्ट शतक

    • एडिलेड ओवल, एडिलेड- (4 शतक- वेस्टइंडीज, वेस्टइंडीज, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ)
    • द गाबा, ब्रिस्बेन- (2 शतक- इंग्लैंड और भारत के खिलाफ)
    • होबार्ट-(1 शतक- इंग्लैंड के खिलाफ)
    • मैनुका ओवल, कैनबरा-(1 शतक- श्रीलंका के खिलाफ)
    • ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ(1 शतक-इंग्लैंड के खिलाफ)
    • मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड-(1 शतक-न्यूजीलैंड के खिलाफ)
    • सिडनी क्रिकेट ग्राउंड-(1 शतक-इंग्लैंड के खिलाफ)

    बता दें कि ट्रेविस हेड ने घर से बाहर टेस्ट में केवल एक सेंचुरी ठोकी है, जो उन्होंने भारत के खिलाफ लंदन के द ओवल मैदान पर बनाई थी। 

    सर डॉन ब्रैडमैन का 96 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

    इतना ही नहीं, ट्रेविस हेड (Travis Head Ashes 5th Test) ने एशेज में सबसे तेज 150 रन बनाने के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। ट्रेविस हेड ने सिडनी टेस्ट मैच में 152 गेंद पर अपने 150 रन पूरे किए, जिससे वह एशेज में सबसे तेज 150 रन (गेंद के हिसाब से) बनाने वाले पांचवें बैटर बने।

    सर डॉन ब्रैडमैन ने लॉर्ड्स में 1930 में 166 गेंदों का सामना करते हुए एशेज में तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, ओवलऑल एशेज में गेंद के हिसाब से सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जो डार्लिंग के नाम है, जिन्होंने सिडनी में 1898 में 129 गेंद पर ये कारनामा किया था।

    एशेज में सबसे तेज 150 रन (गेंदों के हिसाब से)

    129 - जो डार्लिंग, सिडनी, 1898

    141 - एडम गिलक्रिस्ट, एडजबेस्टन, 2001

    143 - ट्रैविस हेड, ब्रिस्बेन, 2021

    152 - जैक क्रॉली, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2023

    152 - ट्रेविस हेड, सिडनी, 2026

    166 - डॉन ब्रैडमैन, लॉर्ड्स, 1930

    2000 के बाद से एशेज सीरीज में बतौर ओपनर 500 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

    माइकल वॉन (2002/03)

    एलिस्टेयर कुक (2010/11)

    डेविड वार्नर (2013/14)

    ट्रैविस हेड (2025/26)

    ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग वेन्यू पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड

    7 - स्टीव वॉ

    7 - मैथ्यू हेडन

    7 - जस्टिन लैंगर

    7 - डेविड वार्नर

    7 - ट्रेविस हेड

    अगर बात करें मैच की तो खबर लिखें जाने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरे दिन के खेल में टी ब्रेक तक 6 विकेट खोकर 377 रन बना लिए हैं। क्रीज पर कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ की जोड़ी मौजूद हैं। वहीं, इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 384 रन बनाए थे। 

    यह भी पढ़ें- Ashes Series: सिडनी में बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच जमकर मचा बवाल, ट्रेविस हेड ने भी लिया जुबानी जंग में हिस्सा

    यह भी पढ़ें- Ashes 5th Test Day 2: जो रूट का 'विराट' शतक, ट्रेविस हेड का पलटवार; दूसरे दिन हुई कांटे की टक्कर