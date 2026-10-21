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टेंबा बावुमा ने 179 रन की ऐतिहासिक पारी से तोड़े 2 रिकॉर्ड, 76 साल का इंतजार किया खत्म; भारतीय दिग्गज को भी छोड़ा पीछे

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Wed, 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)

टेंबा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 179 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के साथ ही उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए।

टेंबा बावुमा

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 179 रनों की खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

बावुमा ने अपने दमदार प्रदर्शन से अफ्रीका को मुश्किल से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बावुमा ने अपनी पारी के दौरान रायन रिकल्टन, मार्को यॉन्सन और साइमन हार्मर के साथ बेहतरीन साझेदारी की और साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 425 रन पर घोषित किया।

बावुमा ने अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा

बावुमा ने अपनी पारी से दो बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।

बावुमा अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 150 या उससे ज्यादा की पारी खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। बावुमा ने ये कारनामा 36 साल और 154 दिन की उम्र में किया है, जबकि साल 1998 में 35 साल और 38 दिन की उम्र में 163 रन ठोके थे।

कप्तान

देश

स्कोर

उम्र

मैदान (स्थान)

वर्ष

टेम्बा बावुमा

दक्षिण अफ्रीका

179

36 साल 154 दिन

गकेबेरहा

2026

मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारत

163

35 साल 38 दिन

कोलकाता

1998

वॉली हैमंड

इंग्लैंड

240

35 साल 5 दिन

लॉर्ड्स

1938

माइक डेनेस

इंग्लैंड

188

34 साल 69 दिन

मेलबर्न

1975

एंड्रयू स्ट्रॉस

इंग्लैंड

161

32 साल 136 दिन

लॉर्ड्स

2009

बावुमा ने 76 साल का इंतजार किया खत्म

बावुमा ने इस पारी के दौरान साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 150 या उससे ज्यादा पारी खेलने के 76 साल के इंतजार को खत्म किया।

साउथ अफ्रीका में आखिरी बार साल 1950 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आर्थर लिंडसे हासेट ने 167 रनों की पारी खेली थी। उस समय वो 36 साल और 187 दिन की उम्र के थे। अब बावुमा ने यह पारी खेलकर दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली है।

कप्तान

देश

स्कोर

उम्र

बनाम

मैदान

वर्ष

आर्थर लिंडसे हैसेट

ऑस्ट्रेलिया

167

36 साल 187 दिन

दक्षिण अफ्रीका

गकेबेरहा

1950

टेम्बा बावुमा

दक्षिण अफ्रीका

179

36 साल 154 दिन

ऑस्ट्रेलिया

गकेबेरहा)

2026

वॉली हैमंड

इंग्लैंड

181

35 साल 181 दिन

दक्षिण अफ्रीका

केपटाउन

1938

ब्रायन लारा

वेस्टइंडीज

202

34 साल 224 दिन

दक्षिण अफ्रीका

जोहान्सबर्ग

2003

हर्बी कॉलिन्स

ऑस्ट्रेलिया

203

33 साल 295 दिन

दक्षिण अफ्रीका

जोहान्सबर्ग

1921

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