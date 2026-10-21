टेंबा बावुमा ने 179 रन की ऐतिहासिक पारी से तोड़े 2 रिकॉर्ड, 76 साल का इंतजार किया खत्म; भारतीय दिग्गज को भी छोड़ा पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 179 रनों की खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

बावुमा ने अपने दमदार प्रदर्शन से अफ्रीका को मुश्किल से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बावुमा ने अपनी पारी के दौरान रायन रिकल्टन, मार्को यॉन्सन और साइमन हार्मर के साथ बेहतरीन साझेदारी की और साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 425 रन पर घोषित किया।

बावुमा ने अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा बावुमा ने अपनी पारी से दो बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बावुमा अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 150 या उससे ज्यादा की पारी खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। बावुमा ने ये कारनामा 36 साल और 154 दिन की उम्र में किया है, जबकि साल 1998 में 35 साल और 38 दिन की उम्र में 163 रन ठोके थे।