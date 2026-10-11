SA vs AUS: जो रूट से आगे निकले स्टीव स्मिथ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने के मामले में जो रूट को पीछे छोड़ दिया है।

साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पहले स्मिथ को रूट का रिकॉर्ड तोडऩे के लिए दो कैचों की जरुरत थी। स्मिथ ने पहले नाथन लॉयन की गेंद पर टेंबा बावुमा का कैच पकड़कर रूट की बराबरी की। इसके बाद डेविड बेडिंघम का कैच लपककर स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर फील्डर (गैर-विकेटकीपर) सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्मिथ के अब तक कुल 221 कैच हो गए। वहीं रूट के नाम 220 कैच हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर स्टीव स्मिथ- 221*

जो रूट- 220

राहुल द्रविड़- 210

महेला जयवर्धने- 205

जैक्स कैलिस- 200

रिकी पोंटिंग- 196 ऑस्ट्रेलिया की दमदार वापसी बात करें मुकाबले की तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में शानदार वापसी की है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल में आ गई थी। उसने सिर्फ 124 रनों पर छह विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद मैट रेनशॉ ने पिछुल्ले बल्लेबाजों की मदद से टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया।