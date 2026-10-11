राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच शुरू, यूपी टीम में रिंकू सिंह भी शामिल

संवाद सहयोगी, राजगीर। बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी एंड कॉम्प्लेक्स राजगीर (बीएसएसीआर) स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट रणजी ट्राफी, राज्य स्तरीय क्रिकेट मैच से इस स्टेडियम के ग्राउंड पर पहला क्रिकेट का मुकाबले का श्री गणेश हो गया है।

जिसका उद्घाटन नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी व नालन्दा पुलिस कप्तान हृदयकांत ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिला हौसला अफजाई कर किया।

सांसद कौशलेंद्र ने कहा कि बीएसएसीआर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब क्रिकेट मुकाबला शुरू हो गया है और यह पहला मुकाबला रणजी ट्रॉफी से हुआ है।

उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं। जब इस स्टेडियम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर यह क्रिकेट मैच मील का पत्थर साबित होगा।