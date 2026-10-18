शेफाली-स्मृति की जोड़ी ने लिखा नया इतिहास, जिंब्बावे के खिलाफ T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई और नहीं कर पाया है। दोनों ने एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी है।

मंधाना और शेफाली की जोड़ी इसी के साथ एक साल में 1000 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाली दुनिया की पहली जोड़ी बनी है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोनों को सिर्फ 13 रनों की जरुरत थी, जिसे दोनों ने पहले ही ओवर में हासिल कर लिया।

शेफाली-मंधाना की जोड़ी का कमाल मंधाना और शेफाली की जोड़ी ने इस दौरान एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोनों अब किसी भी विकेट के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 50 से अधिक की साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई है।

मंधाना-शेफाली की ये 9वीं फिफ्टी प्लस पार्टनरशिप थी। उन्होंने इस दौरान एक साल में सबसे ज्यादा पचास से अधिक के पार्टरनशिप के मामले में हांगकांग महिला की यास्मिन दासवानी और नताशा माइल्स को पीछे छोड़ा। यास्मिन और नताशा की जोड़ी ने भी इसी साल आठ बार पचास या उससे ज्यादा की साझेदारी की है। हालांकि, अभी मंधाना और शेफाली की जोड़ी इस लिस्ट में आगे निकल गई है। भारत ने आसानी से जीता मुकाबला शेफाली के तूफानी अर्धशतक और मंधाना के नाबाद पारी की वजह से भारत ने दूसरे टी20 में जिंबाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।