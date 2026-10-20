मिचेल स्टार्क ने किया ऐतिहासिक कारनामा, मैकग्रा, वॉर्न और मुरलीधरन को पीछे छोड़ इस मामले में बने नंबर-1

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सबसे कम गेंदों में ये कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्टार्क ने ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेबेरहा में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान किया। इसके अलावा स्टार्क ने कई और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

पहले टेस्ट मैच के पहले दो दिन बारिश की वजह से मैच अधिक नहीं हो सका। हालांकि, तीसरे दिन मौसम ने साथ दिया और खेल हो सका। इसके बाद स्टार्क ने दो विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट पूरे कर लिए। वो ये कारनामा करने वाले चौथे और कुल दसवें गेंदबाज बने हैं। उन्होंने बल्ले से भी टेस्ट क्रिकेट में 2500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसके साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास स्टार्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 109 टेस्ट मैचों में 26 की औसत से ये कारनामा किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में स्टार्क चौथे स्थान पर हैं। शेन वॉर्न ने कंगारुओं के लिए 708 विकेट लिए थे। उनके बाद नाथन लियोन 573 और ग्लेन मैकग्राथ ने 563 टेस्ट विकेट अपने नाम किए थे।

मिचेल स्टार्क बने नंबर-1 स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 20,577 गेंदों पर 450 विकेट पूरे करने का कारनामा किया है। उन्होंने हमवतन मैकग्राथ को ही पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 23,474 गेंदों पर ये कारनामा किया था। स्टार्क अब इस लिस्ट में सबसे आगे निकल गए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में लगभग हर 45 गेंद पर विकेट लेते हैं। दूसरी तरफ कोई भी गेंदबाज जिन्होंने 450 विकेट लिए हैं, वो सभी 50 से अधिक गेंदों पर एक विकेट लेते हैं। इसके अलावा स्टार्क एकमात्र सक्रिय गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लिए हैं।