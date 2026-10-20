IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी के खौफ में जी रहे हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाज, सीरीज शुरू होने से पहले ही दिखा डर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में विरोधी टीमों के गेंदबाजों में खौफ भर दिया है। भारत की टी20 टीम का हिस्सा वैभव गेंदबाजों के दिमाग में बैठ गए हैं और हर कोई उनसे बचने के तरीके खोजता है। टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है जहां उसे पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। वैभव इस सीरीज का हिस्सा हैं और न्यूजीलैंड की टीम पहले से ही खौफ में जी रही है।

इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड ने बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी है वो भी तब जब उनकी प्लेइंग-11 में जगह तक पक्की नहीं है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर साफ कर चुके हैं कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग जोड़ी के तौर पर टीम की प्राथमिकता हैं।

वैभव के खिलाफ तैयारी पूरी न्यूजीलैंड टीम के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने वैभव की तारीफ की है और कहा है कि उनके खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। डफी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सबसे पहले, वह शानदार टैलेंट हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने आईपीएल में शानदार खेल दिखाया है और वह गेंद को काफी जोर से मारते हैं। वह 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह इंग्लैंड में खेल चुके हैं, लेकिन यहां के हालात काफी अलग होंगे। यह एक चीज है जो उन्हें चुनौती दे सकती है। निश्चित तौर पर हमने उनके खिलाफ तैयारी की है और उन्हें एक सत्र में पढ़ा है कि हम उनके खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करना चाहते हैं।"