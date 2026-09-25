स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कुसल मेंडिस (121) के रिकॉर्ड तोड़ शतक के दम पर श्रीलंका ने दूसरे वनडे में इंग्‍लैं को 16 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। यह मौजूदा इंग्‍लैंड दौरे पर श्रीलंका की पहली जीत भी रही।

लीड्स में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी करके 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 321 रन बनाए। जवाब में इंग्‍लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 305 रन बना सकी। याद दिला दें कि इंग्‍लैंड ने पहला वनडे 89 रन से जीता था। अब दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे रविवार को द ओवल में खेला जाएगा।