केएल राहुल ने की धोनी और युवराज के 'एलीट क्लब' में एंट्री, नंबर 5 पर जड़ा ऐतिहासिक शतक

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शनिवार को भारत के सबसे भरोसेमंद बल्‍लेबाज केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। शुभमन गिल (1) और विराट कोहली (0) के रूप में भारत को 2 झटके जल्‍दी लग चुके थे। इसके बाद केएल राहुल ने पारी को संभाला और वह अंत तक नाबाद भी रहे।

5 नंबर पर बल्‍लेबाजी करते उतरे राहुल ने 10 चौकों और 6 छक्‍कों की मदद से 87 गेंदों पर नाबाद 129 रन बनाए। इसके साथ ही वह एमएस धोनी और युवराज सिंह के 'एलीट क्लब' में शामिल हो गए हैं। वह भारत के लिए 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं।