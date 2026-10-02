जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का दबदबा बरकरार है। तीन मैचों की वनडे सीरीज में शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम शनिवार को न्यू चंडीगढ़ के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए उतरेगी। भारतीय टीम की नजर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं, मेहमान टीम आखिरी मुकाबला जीतकर दौरे का समापन सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगी।

वेस्टइंडीज के विरुद्ध भारत का वनडे क्रिकेट में दबदबा इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारतीय टीम लगातार 14वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इतना ही नहीं, घरेलू मैदान पर भी पिछले सात साल से वेस्टइंडीज भारतीय टीम को हराने में नाकाम रहा है। आखिरी बार कैरेबियाई टीम ने भारतीय सरजमीं पर 2019 में चेन्नई के मैदान पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से भारत ने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपना दबदबा कायम रखा है।