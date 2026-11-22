स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है। पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 15000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले पहले गैर-सलामी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ जोस बटलर ने किया था।

पोलार्ड ने शनिवार को एमआई अमीरात्स के लिए खेलते हुए डिजर्ट वाइपर्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। पोलार्ड के नाम अब टी20 क्रिकेट में 15,014 रन हो गए हैं। उन्होंने 672 पारियों में 150.84 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं।

पोलार्ड ने क्या कहा पोलार्ड को यह खास उपलब्धि हासिल करने के लिए सिर्फ एक रन बनाने की जरूरत थी। उन्होंने मैच में 15 रन बनाए और टी20 क्रिकेट में 15000 रन पूरे किए। एमआई ने ये मुकाबला 52 रन से जीत। पोलार्ड ने मैच के बाद 15000 रन तक पहुंचने को बड़ी उपलब्धि बताया।

पोलार्ड ने कहा, 'यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मैदान पर काफी लंबे समय से हूं। मैंने पहले भी कहा है, मुझे भगवान द्वारा दिया गया टैलेंट है। आप अगली पीढ़ी की मदद करना चाहते हैं। मैं जिंदगी के उस दौर में हूं, जहां आप बस खेल का आनंद लेना चाहते हैं और जितना हो सके उतना वापस देना चाहते हैं। जब मैं आगे बढ़ रहा था तब किसी ने मेरी मदद की थी और अब मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं।'