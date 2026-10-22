स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आईपीएल 2026 फाइनल के बाद कोई मैच खेलने मैदान पर उतरे। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इतिहास रच दिया। रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में घर में 200 विकेट पूरे कर लिए।

रबाडा घर में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ चौथे अफ्रीकी गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ शॉन पोलक, मखाया एनटिनी और डेल स्टेन ने किया था। रबाडा ने इसी के साथ अपना नाम दिग्गजों के साथ जोड़ लिया है।

रबाडा के घर में 200 टेस्ट विकेट पूरे रबाडा को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो विकेट की जरुरत थी। रबाडा ने निक मैडिंसन और मिचेल स्टार्क का विकेट चटकाते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

रबाडा ने 38 होम मैचों में लगभग 20 के औसत से 200 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 बार पांच विकेट हॉल और चार बार दस विकेट हॉल लिया है। साउथ अफ्रीका का दूसरे टेस्ट में दबदबा साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला हारने के बाद दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की है। अफ्रीका ने टेंबा बावुमा के 179 रनों की पारी की मदद से 425 रन पर पारी घोषित की थी।