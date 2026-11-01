IND vs NZ: भारत ने किया गजब कारनामा, T20I में बनाया छक्कों का महारिकॉर्ड; कोई दूसरी टीम आस-पास भी नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को टी20 इंटरनेशल में नया इतिहास लिख दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 11 छक्के लगाए और इसी के साथ वो एक कैलेंडर ईयर में 400 छक्के पूरे करने वाली पहली टीम बन गई।

इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के नाम था। ऑस्ट्रिया ने साल 2025 में 326 छक्के जड़े थे। वहीं फुल मेंबर नेशन की बात करें तो, वो रिकॉर्ड भारत के पास ही था। भारत ने साल 2022 में 289 छक्के जड़े थे।