IND vs NZ: भारत ने किया गजब कारनामा, T20I में बनाया छक्कों का महारिकॉर्ड; कोई दूसरी टीम आस-पास भी नहीं
भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो एक कैलेंडर ईयर में 400 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को टी20 इंटरनेशल में नया इतिहास लिख दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 11 छक्के लगाए और इसी के साथ वो एक कैलेंडर ईयर में 400 छक्के पूरे करने वाली पहली टीम बन गई।
इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के नाम था। ऑस्ट्रिया ने साल 2025 में 326 छक्के जड़े थे। वहीं फुल मेंबर नेशन की बात करें तो, वो रिकॉर्ड भारत के पास ही था। भारत ने साल 2022 में 289 छक्के जड़े थे।
भारत ने पूरे किए 400 छक्के
भारत ने इस साल सिर्फ 40 मैचों ही 400 छक्के पूरे कर लिए। नमन धीर ने 19वें ओवर में ब्लेयर टिकनर की गेंद पर छक्का लगाकर भारत के नाम ये उपलब्धि दर्ज कराई।
भारत ने इन 400 में से 142 छक्के सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए हैं, जो खुद में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा लगाने के मामले में भी भारत सबसे आगे है।
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के (T20I)
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रैंक
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टीम
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वर्ष
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मैच
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छक्के
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1
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भारत
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2026
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40
|
400
|
2
|
ऑस्ट्रिया
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2025
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36
|
326
|
3
|
भारत
|
2022
|
40
|
289
|
4
|
बहरीन
|
2025
|
39
|
239
|
5
|
वेस्टइंडीज
|
2024
|
27
|
238
|
6
|
भारत
|
2024
|
26
|
236
|
7
|
पाकिस्तान
|
2025
|
34
|
235
|
8
|
ऑस्ट्रिया
|
2026
|
24
|
221
|
9
|
वेस्टइंडीज
|
2026
|
20
|
220
|
10
|
वेस्टइंडीज
|
2025
|
23
|
214
ईशान ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
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