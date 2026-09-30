स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ गुवाहाटी में खेलते हुए वेस्टइंडीज ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। विंडीज के बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग करते हुए भारत के खिलाफ 405 रनों का स्कोर बनाया। इसी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है। इससे पहले कभी भी विंडीज ने वनडे क्रिकेट में 400 रनों के आंकड़े को नहीं छुआ था।

मेहमान टीम के लिए तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया। कप्तान शाई होप, जॉन कैंपबेल और आमिर जांगू ने सेंचुरी जड़ी। तीन शतक के दम पर विंडीज ने 400 का स्कोर पार किया। 405 का स्कोर भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 438 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था।

वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास विंडीज ने भारत के खिलाफ खेलते हुए 405 रनों का स्कोर खड़ा किया है। ये पहला मौका है, जब वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में पहली बार 400 रनों के आंकड़े को पार किया है। इससे पहले उनका सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां उन्होंने साल 2019 में 389 रनों का स्कोर खड़ा किया था।

वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के सबसे बड़े स्कोर 405 बनाम भारत, 2026

389 बनाम इंग्लैंड, 2019

385 बनाम आयरलैंड, 2025

381 बनाम आयरलैंड, 2019

374 बनाम नीदरैलंड्स, 2023 वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा पीछे विंडीज ने भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा वो दुनिया की मात्र तीसरी टीम बनी है, जिन्होंने भारत के खिलाफ 400 रनों के आंकड़े को छुआ है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम ऐसा कारनामा कर चुकी हैं। भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम पर दर्ज है।