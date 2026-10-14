IND vs WI: शाई होप ने शतक लगाकर किया ऐतिहासिक कारनामा, गेल-कोहली जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। वे विंडीज के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। होप ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। होप ने गेल के अलावा विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों की लिस्ट में भी जगह बना ली है।

भारत के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होप ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 गेंदों पर शतक ठोक दिया। होप का इस सीरीज में ये दूसरा शतक है। इससे पहले दूसरे मैच में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और भारत के खिलाफ 250 रनों को चेज कर दिया था। अब उन्होंने दूसरा शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं।

शाई होप ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड होप ने अपने टी20 करियर का तीसरा शतक लगाया है। वे वेस्टइंडीज के लिए तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। होप ने गेल को इस शतक के साथ पीछे छोड़ा है। गेल ने विंडीज के लिए दो शतक लगाया था और अब होप के तीन शतक हो गए हैं।

वेस्टइंडीज के लिए टी20 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज- शाई होप - 3

क्रिस गेल - 2

जॉनसन चार्ल्स - 1

रोवमैन पॉवेल - 1 विराट कोहली की लिस्ट में होप शामिल होप ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाते ही विराट कोहली की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। वे फुल मेंबर टीम की तरफ से सबसे अधिक बार एक टी20 सीरीज में कप्तान के तौर 50+ का स्कोर बनाने के मामले में कोहली की बराबरी कर ली है। हालांकि, होप पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर किसी एक टी20 सीरीज में तीन बार 50+ का स्कोर बनाया है।