IND vs WI: इंदौर में वेस्टइंडीज करेगी साउथ अफ्रीका वाला काम, बिगड़ जाएंगे टीम इंडिया के आंकड़े!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब तीसरे मैच में टीम इंडिया की नजरें वापसी कर सीरीज में बढ़त लेने पर होंगी जो इस समय 1-1 की बराबरी पर है। यह मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाना है। इस स्टेडियम के आंकड़े यूं तो भारत के लिए अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म में चल रही विंडीज कहीं रांची की तरह यहां भारत को जख्म न दे दे।

रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। यह हार भारत को तब मिली जब उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने 250 रनों का टारगेट नौ गेंद पहले हासिल कर लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

क्या कहते हैं आंकड़े? देखा जाए तो होल्कर स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उसने यहां चार मैचों में से तीन में जीत हासिल की है जबकि सिर्फ एक ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। यह हार उसे साउथ अफ्रीका के हाथों मिली थी। यह मैच चार अक्टूबर 2022 को खेला गया था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 49 रनों से जीत हासिल की थी। साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार इस स्टेडियम पर टी20 मैच खेल रही थी और अपने पहले ही मैच में उसने भारत को हरा दिया था।

साउथ अफ्रीका की तरह वेस्टइंडीज भी कल इस स्टेडियम पर अपना पहला टी20 मैच खेलने जा रही है। रांची में उसने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसे देख कर अगर वह इस स्टेडियम पर अपने डेब्यू मैच में उसी प्रदर्शन को दोहरा दे तो हैरानी नहीं होगी। रांची में जीत से वेस्टइंडीज को आत्मविश्वास मिला होगा।