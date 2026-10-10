IND vs WI: वेस्टइंडीज से हार के बाद गौतम गंभीर को सताई गेंदबाजों की चिंता, कहा- 'उनका करियर दांव पर है'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर गेंदबाजों को लेकर चिंता जाहिर की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मैच के बाद एक बार फिर उनका ये दर्द सामने आया है। इस मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का टारगेट हासिल किया और भारत को न भूलने वाली हार सौंपी।

देखा जाए तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल के मैचों में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। वनडे सीरीज में भी दोनों टीमों ने 400-400 रन बनाए थे। शुक्रवार को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेले गए टी20 मैच में भी बल्लेबाजों ने कोहराम मचाया और 500 से ज्यादा रन बनाए।

बल्ले और गेंद में हो संतुलन इस मैच के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर गेंदबाजों को लेकर चिंता जाहिर की है। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कौन बल्ले और गेंद में अच्छा कंपटीशन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। अगर आप सिर्फ चौके और छक्के देखना चाहते हैं तो हम भी देखना चाहते हैं।"