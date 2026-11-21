स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया है। उन्होंने मैच के तीसरे दिन शनिवार को अपना शतक पूरा किया और वो काम कर दिया जो वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर भी नहीं कर पाए।

राहुल ने दिन की शुरुआत नाबाद 52 रनों के साथ की थी। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ पारी को बुना और भारत को मजबूत किया। दूसरे दिन उन्होंने अपना शतक पूरा किया और खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई। बना दिया रिकॉर्ड राहुल भारत के सिर्फ चौथे सलामी बल्लेबाज हैं जिसने न्यूजीलैंड में शतक जमाया है। उन्होंने 209 गेंदों पर अपने 100 रन पूरे किए। इस शतक के साथ राहुल सचिन तेंदलुकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन की लिस्ट में आ गए हैं। वह सेना देशों में शतक जमाने वाले भारत के पांचवें बल्लेबाज हैं। इसके अलावा वह भारत के पहले ओपनर हैं जिसने सेना देशों में शतक जमाया है। सहवाग और गावस्कर जैसे सलामी बल्लेबाजों ने भी यह काम नहीं किया।