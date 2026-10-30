IND vs NZ: ग्लेन फिलिप्स ने तूफानी शतक ठोककर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सूर्या के स्पेशल क्लब में हुए शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ चौथे टी20 में 107 रनों की ऐतिहासिक पारी से पांच बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली।

फिलिप्स ने अपनी 49 गेंदों में 107 रनों की पारी में छह चौके और 10 छक्के लगाए। फिलिप्स की दमदार पारी की वजह से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 259 रन बना दिए। फिलिप्स ने इस पारी से रिकॉर्डबुक में खलबली मचा दी।

फिलिप्स ने तोड़े पांच रिकॉर्ड सूर्या के स्पेशल क्लब में पहुंचे ग्लेन फिलिप्स इस शतक के साथ मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव के बराबर पहुंच गए। यह उनका तीसरा शतक था। सूर्या ने भी मिडिल ऑर्डर में तीन शतक जड़े हैं। वहीं सबसे ज्यादा शतक (4) लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम है।