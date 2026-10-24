IND vs NZ: अर्शदीप सिंह ने T20I में लिखा नया इतिहास, भुवनेश्वर कुमार के चार साल पुराने रिकॉर्ड को किया चकनाचूर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में दो विकेट झटके। इसी के साथ वो एक कैलैंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के चार साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

अर्शदीप ने मुकाबले में सबसे पहले न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट का विकेट चटकाया। इसके बाद पारी के आखिरी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को आउट कर अपनी दूसरी सफलता हासिल की। अर्शदीप ने तोड़ा भुवी का रिकॉर्ड अर्शदीप से पहले टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भुवी के नाम था। भुवी ने साल 2022 में 32 मैचों में 37 विकेट झटके थे।

अर्शदीप ने अब भुवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अर्शदीप के नाम अब 29 मैचों में इस साल 38 विकेट हो गए हैं। अर्शदीप को अभी भी बहुत सारे मैच खेलने हैं। ऐसे में उनकी नजर 50 का आकड़ा छूने पर होगी।