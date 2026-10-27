अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी से भारत ने रचा इतिहास, T20I क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड्स को किया ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। दोनों ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई, जिससे वेलिंग्टन के मैदान पर कई रिकॉर्ड बने। इस दौरान टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया।

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 198 रन बनाए थे, जिसे टीम इंडिया ने 13.2 ओवरों में हासिल कर लिया। इस दौरान भारतीय टीम ने 5 ओवरों में ही 100 रन पूरे कर लिए। इसके अलावा पावरप्ले में ही बिना कोई विकेट गंवाए 118 रन बना डाले। अभिषेक शर्मा ने शतक लगाया, जबकि वैभव सूर्यवंशी 45 रन बनाकर आउट हो गए।

भारतीय टीम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज भारतीय टीम के 50 रन 2.2 ओवरों में पूरे हो गए। ये किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी है। टीम इंडिया ने कावियों के खिलाफ पहली गेंद से ही आक्रामक शुरुआत की और विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। तेज तर्रार शुरुआत करते हुए भारत ने 2.2 ओवरों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। पपुआ न्यू गिनी और रोमानिया ने भी इतने ही ओवरों में 50 रन पूरे किए थे।

T20I में सबसे तेज टीम फिफ्टी (ओवर)- पपुना न्यू गिनी - 2.2 बनाम वानुअतु, 2019

रोमानिया - 2.2 बनाम सर्बिया, 2021

भारत - 2.2 बनाम न्यूजीलैंड, 2026

फिलिपींस - 2.3 बनाम इंडोनेशिया, 2023

न्यूजीलैंज - 2.4 बनाम स्कॉटलैंड, 2009

न्यूजीलैंड - 2.4 बनाम इंग्लैंड, 2019

साउथ अफ्रीका - 2.4 बनाम वेस्टइंडीज, 2023 अभिषेक-वैभव की जोड़ा ने किया कमाल अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का तूफान टीम इंडिया का 50 रन पूरा होने के बाद भी जारी रहा। दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 5 ओवरों में ही 100 रन पूरे कर लिए। टी20 इंटरनेशनल में ये किसी भी टीम का सबसे तेज शतक है। भारत ने रोमानिया को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 2021 में 5.2 ओवरों में 100 रन बना डाले थे।