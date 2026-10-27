स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में खेलते हुए शतक लगाया। अभिषेक ने मात्र 35 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की। इसके बाद अभिषेक के गुरु युवराज सिंह ने एक मजेदार पोस्ट किया है। युवराज ने वैभव की भी तारीफ की है, जबकि संजू सैमसन को असली टीम मैन बताया है।

शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ 38 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली। ये उनका टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक है। उनकी सेंचुरी की बदौलत भारतीय टीम ने 199 रनों के लक्ष्य को भी 13.2 ओवरों में हासिल कर लिया। भारत ने पावरप्ले में ही 118 रन ठोक दिए थे। ऐसे में युवराज ने अभिषेक की पारी देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है।

युवराज सिंह ने किया मजेदार पोस्ट अभिषेक के शतक के बाद युवराज सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "और मैं 30 या 34 गेंदों पर 100 रन नहीं बना सकता, बहुत बढ़िया खेला सर। शानदार पारी और आपने सिंगल भी लिया। वैभव सूर्यवंशी ने भी दूसरे छोर से शानदर खेला। जबरदस्त कॉम्बिनेशन। संजू सैमसन को सलाम, जो टीम मैन की तरह नंबर 3 पर खेल रहे हैं। हमारे गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की और स्कोर को 200 से कम रखा। टीम इंडिया को शानदार सीरीज जीत पर बधाई।"

And I can’t make 100 of 30 or 34 balls 😜 Well played sir @OfficialAbhi04 ! Great innings aur apne single bhi le liye 🤷🏻‍♂️ Good stuff on the other end by #VaibhavSooryavanshi! Devastating combination! Hats off to @IamSanjuSamson, playing at no. 3 as a complete team man! Well-bowled… — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 27, 2026 अभिषेक शर्मा की रिकॉर्डतोड़ पारी अभिषेक ने कीवी टीम के खिलाफ मात्र 35 गेंदों पर शतक लगाया। ये टी20 क्रिकेट में फुल मेंबर टीम के किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हुए 30 गेंदों पर शतक ठोका था। उन्होंने इस दौरान 15 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।