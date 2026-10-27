युवराज सिंह के 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने के चैलेंज पर अभिषेक शर्मा का पलटवार, बोले - 'पता नहीं वो कैसे खेलते थे'
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 35 गेंदों में शतक जमाया। भारतीय ओपनर ने युवराज ...और पढ़ें
HighLights
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जमाया शतक
वेलिंगटन में शर्मा ने 35 गेंदों में शतक जमाया
शर्मा ने युवराज सिंह के चैलेंज पर दिया जवाब
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा ने अपने मेंटर युवराज सिंह को एक मजेदार जवाब दिया है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अभिषेक के 12 गेंदों में अर्धशतक नहीं जमाने पर तंज कसा, जिसका युवा बल्लेबाज ने मजेदार जवाब दिया।
अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में केवल 35 गेंदों में शतक जमाया। मैच के बाद शर्मा ने स्वीकार किया कि 12 गेंदों में अर्धशतक जमाना आसान नहीं। भारतीय ओपनर ने साथ ही हैरानी जताई कि 2007 में पता नहीं कि युवराज सिंह किस तरह की क्रिकेट खेलते थे।
युवराज सिंह ने लिए मजे
बता दें कि युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को मैच विजयी पारी खेलने पर बधाई दी, लेकिन मजाक में कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज 12 गेंदों में अर्धशतक नहीं लगा सके। पता हो कि अभिषेक की पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात देकर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई।
अभिषेक ने दिया तगड़ा जवाब
मैच के बाद अभिषेक से युवराज सिंह के तंज के बारे में सवाल किया तो युवा बल्लेबाज ने कहा कि 12 गेंदों में अर्धशतक जमाना कहने में आसान है। अभिषेक ने कहा, 'मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं। मुझे नहीं पता कि उस समय युवी पाजी किस तरह की क्रिकेट खेलते थे। मगर यह बिलकुल भी आसान नहीं।'
उन्होंने आगे कहा, 'आप जाकर 12 गेंदों में 50 रन नहीं जमा सकते। ऐसा सदियों में एक बार होता है।' बाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्पष्ट किया कि निजी कीर्तिमानों का पीछा करना उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय उनका और वैभव का प्लान टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने का था, ताकि न्यूजीलैंड पर दबाव बना सके।
मैच जीतना ही प्राथमिकता
अभिषेक शर्मा ने कहा, 'एक बल्लेबाज होने के नाते, हम कीर्तिमान के पीछे नहीं भागते। हम हमेशा टीम के लिए मैच जीतना चाहते हैं। विशेषकर वैभव। वो साथ में था। हमारी योजना बस टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की थी।'
बता दें कि वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 198 रन बनाए। जवाब में भारत ने अभिषेक-वैभव की तूफानी पारियों के दम पर केवल 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक ने 55 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्के की मदद से 113 रन बनाए। वैभव ने 19 गेंदों में चार चौके और इतने ही छक्के की मदद से 45 रन बनाए।
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