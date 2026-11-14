स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्‍तानी करते हुए इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 साल और 232 दिन की उम्र में कप्‍तानी की। इस तरह वो टी20 इतिहास के सबसे युवा कप्‍तान बने।

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार का नेतृत्‍व कर रहे हैं, जिनका शनिवार को मुकाबला जयदेव उनादकट की कप्‍तानी वाली सौराष्‍ट्र से चल रहा है। बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। सूर्यवंशी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा वैभव सूर्यवंशी ने क्रोएशिया के जाक वुकुसिच के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्‍होंने 17 साल और 311 दिन की उम्र में राष्‍ट्रीय टी20 टीम की कप्‍तानी की थी। याद दिला दें कि बिहार ने पिछले सप्‍ताह शुक्रवार को शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्‍यीय टीम की घोषणा की थी। सूरज कश्‍यप को उप-कप्‍तान बनाया गया है।'