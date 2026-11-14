15 साल और 232 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, T20 इतिहास के बने सबसे युवा कप्तान
वैभव सूर्यवंशी टी20 इतिहास के सबसे युवा बप्तान बन गए हैं। 15 साल और 232 दिन की उम्र में वो बिहार टीम की कमान संभाल रहे हैं।
HighLights
वैभव सूर्यवंशी बने टी20 इतिहास के सबसे युवा कप्तान
वैभव एसएमएटी में बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं
बिहार और सौराष्ट्र के बीच इंदौर में खेला जा रहा एसएमएटी का मुकाबला
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी करते हुए इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 साल और 232 दिन की उम्र में कप्तानी की। इस तरह वो टी20 इतिहास के सबसे युवा कप्तान बने।
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका शनिवार को मुकाबला जयदेव उनादकट की कप्तानी वाली सौराष्ट्र से चल रहा है। बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
सूर्यवंशी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा
वैभव सूर्यवंशी ने क्रोएशिया के जाक वुकुसिच के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 17 साल और 311 दिन की उम्र में राष्ट्रीय टी20 टीम की कप्तानी की थी। याद दिला दें कि बिहार ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। सूरज कश्यप को उप-कप्तान बनाया गया है।'
रिकॉर्ड्स बुक का 'वैभव'
वैसे, टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया हुआ है। पिछले साल वैभव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ केवल 58 गेंदों में शतक जमाया था। यह एसएमटी इतिहास का सबसे तेज शतक रहा।
इसके अलावा उन्होंने आईपीएल 2025 सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जमाया और टी20 शतक जमाने वाले सबसे सबसे युवा बल्लेबाज बने।
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