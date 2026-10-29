न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के लिए तिलक वर्मा ने भरी हुंकार, चौथे T20I से पहले कीवियों को दी चेतावनी

पीटीआई, ऑकलैंड। भारत के उपकप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम में तीसरे से पांचवें या छठे नंबर पर आने से उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वह पिच पर जमने के बजाय पहली गेंद से बाउंड्री लगाने के बारे में सोचते हैं बशर्ते उस गेंद पर ऐसा करना संभव हो।

पिछले 12 महीनों में लक्ष्य का पीछा करने में माहिर बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाने वाले तिलक ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरे टी-20 में नीतीश रेड्डी के साथ मुश्किल लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। भारत पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है।

पहली गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश करता हूं: तिलक चौथे टी-20से पहले तिलक ने कहा कि शुरुआत में उनका ध्यान एक-दो रन लेने और चौके या दो रन के लिए खाली जगह तलाशने पर रहता है। अगर पहली गेंद पर बाउंड्री संभव न हो तो वह पारी को आखिर तक ले जाने पर ध्यान देते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय वह गेंदबाजों की मनोदशा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंतिम ओवरों में गेंदबाज पर ज्यादा दबाव होता है और उससे गलती हो सकती है।

भारत 5-0 से जीतेगा सीरीज हैगली ओवल में रेड्डी के साथ मैच जिताऊ साझेदारी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने साथी खिलाड़ी से मैदान पर टिके रहने और मैच को आखिर तक ले जाने को कहा था। सीरीज जीतने के बावजूद भारत 5-0 से जीत दर्ज करने के लिए प्रतिबद्ध है। तिलक ने इसे क्लीन स्वीप का शानदार मौका बताया और कहा कि टीम भारतीय दर्शकों को यह जीत देना चाहती है।

तिलक ने परिस्थितियों को माना मुश्किल वेस्टइंडीज के विरुद्ध सीरीज के तुरंत बाद न्यूजीलैंड पहुंचे तिलक ने माना कि यहां की परिस्थितियों और समय क्षेत्र के मुताबिक ढलना आसान नहीं था। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर बहाने नहीं बनाए जा सकते। कोच गौतम गंभीर ने टीम बैठकों में बताया था कि टी-20 टीम के मानक वनडे और टेस्ट टीमों को भी गति देंगे।