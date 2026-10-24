5 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा ने कैसे पलटी हारी हुई बाजी, मैच के बाद खोला राज; इन दो दिग्गजों को दिया क्रेडिट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए क्राइस्टचर्च में संकटमोचक बनकर उभरे तिलक वर्मा ने बताया कि उनका प्लान था कि वो अंतिम तक क्रीज पर रहे। तिलक ने बताया कि गौतम गंभीर और सितांशु कोटक को भरोसा था कि अगर वो आखिरी तक क्रीज पर बने रहे तो, टीम को मैच जीता सकते हैं।

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक वक्त पर दबाव में आ गई थी। उसने 70 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारत के हाथ से निकल जाएगा। मगर तिलक की दमदार पारी ने न्यूजीलैंड के हाथों से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दिया।

तिलक ने 26 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने सातवें विकेट के लिए नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 30 गेंदों में 69 रन जोड़कर टीम को आखिरी ओवर में एक गेंद रहते जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

तिलक को मिली थी गंभीर-कोटक से नसीहत तिलक ने मैच के बाद बताया कि हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मैच से पहले उनसे कहा था कि अगर वो अंतिम तक क्रीज पर डटे रहेंगे तो भारत को मुकाबला जीता देंगे।

तिलक ने बताया, 'उस समय (जब पांच विकेट गिर गए थे), मैं यही सोच रहा था कि अंतिम तक क्रीज पर रहना है। मैच से पहले, मैं गौतम सर और सितांशु कोटक से बात कर रहा था- उन्होंने मेरे से सिर्फ एक ही चीज कही कि हमें और पूरे भारत को तुम पर भरोसा है। अगर तुम अंतिम तक क्रीज पर रहे तो हमें मैच जीता दोगे।'

तिलक ने आगे बताया, 'मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मैं मैच को अंतिम तक ले जाने का सोच रहा था। और अंत में हुआ वही, जिस पर सभी को भरोसा था। तो मुझे खुद पर बहुत गर्व है।'

भारत को मैच जीताकर खुश हैं तिलक तिलक ने बताया कि वो और नीतीश रेड्डी भारत को मैच जीताकर काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने प्लान बनाया था कि अगर गेंद अच्छी होगी तो, वो गैप में मारकर रन भागने की कोशिश करेंगे।