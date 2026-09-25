'सचिन तेंदुलकर जितने पैसे कमाए क्या?' स्टीव वॉ के सवाल पर अजिंक्य रहाणे ने दिया हैरान करने वाला जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को लगता है कि अजिंक्य रहाणे ने अपनी बैटिंग स्टाइल पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से ली है। इसके अलावा उन्होंने रहाणे से ऐसा सवाल किया, जिसका जवाब भी उन्होंने मजेदार अंदाज में दिया है। रहाणे ने स्वीकार किया कि जब वे बड़े हो रहे थे, तो सचिन को देखकर ही खेलते थे। उन्होंने ये बताया कि तेंदुलकर ही उनके रोल मॉडल थे।

रहाणे ने एक बल्लेबाज के तौर पर भारत के लिए कई बार अहम पारियां खेली हैं। इसके अलावा उन्होंने कप्तानी में जब भी मौके मिले शानदार कार्य किया। रहाणे ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई थी। ऐसे में वॉ का कहना है कि रहाणे ने तेंदुलकर की बैटिंग स्टाइल कॉपी की। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ये भी पूछा कि क्या उन्होंने तेंदुलकर जितना पैसा कमाया?

अजिंक्य रहाणे से स्टीव वॉ ने किया सवाल? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए रहाणे से सवाल किया। उन्होंने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है। जब मैंने आपको देखा, तो मुझे लगा कि ये वो खिलाड़ी है, जो सचिन तेंदुलकर के जैसा लगता है। क्या आपने अपना गेम सचिन तेंदुलकर के हिसाब से बनाया था? आपका बैकलिफ्ट छोटा था, बहुत सीधा था। बहुत ही वैलेंस्ड भी था। क्या वो आपके रोल मॉडल थे?