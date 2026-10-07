स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान सौरव गांगुली को दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने मंगलवार को नया हेड कोच नियुक्‍त किया। इसके अलावा गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्‍यक्ष भी हैं। दो पद पर एकसाथ बने रहने के कारण हितों के टकराव की संभावना थी, लेकिन पूर्व कप्‍तान ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्‍हें लोकपाल से आदेश मिला है।

याद दिला दें कि दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने आईपीएल 2027 के लिए सौरव गांगुली को अपना नया हेड कोच नियुक्‍त किया। गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमंग बदानी की जगह लेंगे, जिन्‍होंने दो सीजन फ्रेंचाइजी को अपनी सेवाएं दी। गांगुली ने क्‍या कहा सौरव गांगुली से जब पूछा गया कि हितों के टकराव का मामला है तो उन्‍होंने जवाब दिया, 'मुझे लोकपाल के आदेश हैं।' वैसे, यह पहला मौका नहीं जब गांगुली का इस तरह के विषय से सामना हो रहा हो। 2019 में तत्‍कालीन बीसीसीआई लोकपाल डीके जैन से गांगुली की भूमिका के बारे में सवाल किया गया था। तब गांगुली डीसी के सलाहकार और कैब अध्‍यक्ष दोनों थे।