'यह बल्लेबाजों की सीरीज नहीं थी', न्यूजीलैंड को पटखनी देने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड को पांचवें वनडे में मात देने के बाद कहा कि ये सीरीज बल्लेबाजों के लिए नहीं थी। उन्होंने इस दौरान भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम को जब भी जरूरत पड़ी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।

माउंट माउंगानुई में रविवार को हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ 210 रनों का लक्ष्य रखा था। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच जीतकर सीरीज को बराबर कर लेगा। मगर अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भारत ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 187 रनों पर समेट दिया।

अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट झटके। वहीं मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को दो-दो सफलता मिली। अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज जीत के बाद क्या बोले अय्यर भारत ने वनडे से पहले टी20 सीरीज भी जीती थी। श्रेयस अय्यर का मानना है कि अलग-अलग परिस्थितियों और लगातार बदलते मौसम का सामना कर टीम ने जिस तरह जीत हासिल की वो एक बड़ी उपलब्धि रही। उनका कहना रहा कि ये सीरीज बल्लेबाजों के लिए नहीं थी, वहीं गेंदबाजों की उन्होंने जमकर तारीफ की।

अय्यर ने कहा, 'बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है कि दोनों ही सीरीज में हमें अलग-अलग तरह की परिस्थितियां मिलीं। मौसम लगातार बदलता रहा। इतनी चुनौतियों को सामना करते हुए सीरीज जीतना मेरे हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि है। और आज भी हममें एक खास तरह का भरोसा था, भले ही हमने बल्लेबाजी से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। फिर भी हमें उम्मीद थी कि हम किसी भी समय मैच का रूख बदल सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी ने एक दिशा में सोचा और हम अपने प्लान को मैदान लागू कर पाए।'