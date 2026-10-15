IND vs WI: 'इसकी शुरुआत गेंदबाजी से हुई', श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद बॉलर्स पर फोड़ा टीम इंडिया की हार का ठीकरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में भारतीय टीम की हार ठिकरा गेंदबाजों के सिर फोड़ा है। उनका मानना है कि टीम इंडिया के गेंदबाज सही लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से भारत ने 20 ओवर में 247 रन लुटा दिए।

भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 223 रन ही बना पाई और मैच 24 रन से गंवा दिया। अय्यर ने चौथे टी20 में हार के बाद बेंगलुरु में होने वाले निर्णायक मैच के लिए टीम की रणनीति का भी खुलासा किया है।

गेंदबाजों को ठहराया हार का जिम्मेदार अय्यर ने मुकाबले के बाद गेंदबाजों का हार का जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक गेंदबाजों ने अपने प्लान को ठीक तरह एक्सीक्यूट नहीं किया। वो सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए।

अय्यर से जब पूछा गया कि चेज करते हुए भारत से कहां चूक हुई, तब कप्तान ने कहा, "इसकी शुरुआत गेंदबाजी से हुई। मुझे लगता है हमने सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की। और 250 चेज करते हुए आपको एक अलग पैटर्न पर खेलना होता है। तो मुझे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की अप्रोच सही लगी, हालांकि हम गेंदबाजी में अपने प्लान को सही से लागू नहीं कर पाए और वहीं पीछे रह गए।"

निर्णायक मैच की रणनीति का भी किया खुलासा अय्यर ने इस दौरान आखिरी और निर्णायक मैच की रणनीति का भी खुलासा किया। उनका कहना है कि टीम को कहीं बदलाव करने की जरुरत नहीं है, बस मैदान में प्लान को सही तरह लागू करना होगा।

अय्यर ने कहा,"मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए हमें अपनी गेंदबाजी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी प्लांस को सही से लागू करने और एक ताजा सोच के साथ मैदान पर उतरने की जरुरत है। आप उस दिन आएं, खेल को समझें, सही फैसले लें और मौके को भुनाएं।"