'सुधार करने की जगह कोहली ने चुना आसान रास्ता', पूर्व क्रिकेटर ने विराट के 7 महीने पुराने फैसले पर जताया दुख

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने सात महीने पुरानी बात को दोबारा उठाया है और दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को लड़ाई लड़नी थी और हिम्मत हारते हुए जाना नहीं चाहिए था। मांजरेकर ने ये बात कोहली के संन्यास को लेकर कही है। कोहली ने मई-2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

मांजरेकर का मानना है कि कोहली को इतनी आसानी से टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए था और वह अपनी फॉर्म को पाने के लिए लड़ाई लड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि कोहली ने अपनी कमजोरी पर काम करने के बजाए उससे पल्ला झाड़ना चुना और आसानी से विदाई ले ली।

इस कारण और खल रही है कमी मांजरेकर का मानना है कि जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन लगातार टेस्ट खेलते हुए अपनी विरासत को मजबूत कर रहे हैं। मांजरेकर के मुताबिक, कोहली का अपने करियर के अंत में टेस्ट में संघर्ष करना, उनके रिटायरमेंट को और दुर्भाग्यपूर्ण बनाता है।

मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "जो रूट ने टेस्ट में नया मुकाम हासिल किया है और ऐसे में मेरा दिमाग विराट कोहली की तरफ गया। वह टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर चले गए और ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि अपने टेस्ट करियर के आखिरी पांच साल में वह संघर्ष करते रहे। उन्होंने समस्या को जानने और सुलझाने में मेहनत नहीं की कि टेस्ट क्रिकेट के आखिरी पांच साल में उनका औसत सिर्फ 31 का क्यों रहा? मुझे अब दुख होता है कि रूट, स्मिथ और विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में लगातार नाम कमा रहे हैं और यहां कोहली नहीं हैं।"