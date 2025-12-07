Language
    टीम इंडिया के पूर्व कोच ने रोहित और कोहली को लेकर गौतम गंभीर को दी नसीहत, बताया कैसा करना है व्यवहार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच ने गौतम गंभीर को विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि रोहित और कोहली को भारत क ...और पढ़ें

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरसाए रन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर हाल ही में माहौल काफी गरम है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि रोहित-विराट की हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से बन नहीं रही है और इसलिए वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का मानना है कि कोहली और रोहित के साथ उनकी वर्षों की उपलब्धियों को देखते हुए अलग-अलग व्यवहार करना चाहिए।

    गौतम गंभीर और अगरकर दोनों ही इन दोनों खिलाड़ियों को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि रोहित और विराट साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस और फॉर्म बनाए नहीं रख पाएंगे। हालांकि, हाल की छह वनडे पारियों में दोनों ने मिलकर तीन शतक (दो कोहली के) और पांच अर्धशतक (तीन रोहित के) बनाकर साबित किया है कि वे अभी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

    सवाल नहीं होना चाहिए

    बांगर ने कहा कि इन दोनों की जगह पर किसी तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। उन्होंने एक जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोहली और रोहित की जगह कभी सवाल होनी चाहिए थी। देखिए, उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए इतने सालों में क्या कुछ किया है।"

    रोहित और विराट दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं और अब इस फॉर्मेट के मैच कम खेले जाते हैं। बांगर का कहना है कि कभी-कभी खिलाड़ियों को लय में आने में कुछ समय लग सकता है और ऐसे में उन्हें वो समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "वे दो फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उन्हें मैचों में उतना समय नहीं चाहिए जितना एक युवा खिलाड़ी को लगता है। जब वे फिट और उत्साहित होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखना ही चाहिए। उन्हें अलग तरीके से संभालना चाहिए और थोड़ी जगह देना चाहिए।"

    वनडे सीरीज में मचाया तहलका

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनेड सीरीज में दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। रोहित ने पहले और तीसरे मैच में क्रमशः 57 और 75 रन बनाए जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली ने 135, 102 और नाबाद 65 की शानदार पारियां खेलीं।

