स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के पूर्व बल्‍लेबाज एस बद्रीनाथ ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 24 सितंबर को होने वाले पहले वनडे के लिए भारत की अपनी पसंदीदा प्‍लेइंग 11 चुनी है। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे खेला जाएगा।

बद्रीनाथ ने ओपनिंग की जिम्‍मेदारी कप्‍तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा को सौंपी। तीसरे नंबर पर उन्‍होंने विराट कोहली को रखा। बद्री ने नंबर-4 के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरैल और नमन धीर पर रुतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी।

बता दें कि नमन धीर ने हाल ही में संपन्‍न शेर ए पंजाब टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया और वो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोरर रहे। दाएं हाथ के युवा बल्‍लेबाज ने करीब 218 के स्‍ट्राइक रेट से 655 रन बनाए। वहीं, जुरैल ने पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में नाबाद 115 रन बनाए थे।

कुलदीप को मिला मौका? बद्रीनाथ ने पांचवें नंबर के लिए केएल राहुल को उपयुक्‍त बताया। उन्‍होंने दो ऑलराउंडर्स नीतिश कुमार रेड्डी और रवींद्र जडेजा को क्रमश: छठे और सातवें नंबर पर चुना। स्पिन में जडेजा का साथ कुलदीप यादव निभाते हुए नजर आएंगे। बद्री ने प्रसिद्ध कृष्‍णा, मोहम्‍मद सिराज और गुरनुर बराड़ को रखकर अपनी प्‍लेइंग 11 पूरी की।