जो 2011 में नहीं हो पाया था वो 2027 में होते हुए देखना चाहते हैं रिंकू सिंह, विराट कोहली-रोहित शर्मा से जुड़ा है मामला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह वो देखना चाहते हैं जो 2011 में नहीं हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने उस साल वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से ये सूखा जारी है। उस समय जो नहीं हो पाया था रिंकू चाहते हैं कि वो अगले साल हो जाए और इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों शामिल हैं।

विराट और रोहित के अगले साल खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर संशय है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि ये दोनों वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हों। लेकिन रिंकू इन दोनों को अगले साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ देखना चाहते हैं।

भारत के लिए होगी बड़ी बात रिंकू ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा कि उनकी चाहते है कि विराट और रोहित अगले साल वर्ल्ड कप खेलें और जीतें क्योंकि कौन जानता है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो। रिंकू ने कहा, "विराट भईया और रोहित भईया, दोनों लीजेंड हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरा विश्व चाहता है कि यह दोनों वर्ल्ड कप में खेलें और इसे जीतने वाली टीम का हिस्सा बनें। ये पूरे देश के लिए काफी बड़ा पल होगा क्योंकि कौन जानता है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो।"

उन्होंने कहा, "ये उनके लिए भी काफी बड़ा पल होगा क्योंकि हमने काफी सालों से वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हमने आखिरी बार 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। इसलिए उम्मीद है कि दोनों टीम का हिस्सा हों और ट्ऱॉफी उठाएं।"