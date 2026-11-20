प्रेट्र, नई दिल्ली। मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का मानना है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आने से पंजाब किंग्स को अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिली है, जिससे फ्रेंचाइजी आइपीएल के 2027 चरण से पहले संतुलित ऑलराउंड टीम बन गई है।

हार्दिक मुंबई इंडियंस से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बदले ट्रेड (अदला बदली) के जरिए पंजाब किंग्स में शामिल हुए हैं। पोंटिंग ने जियोस्टार से बातचीत में कहा कि मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि अगले साल होने वाली मेगा नीलामी से पहले तीन साल के इस चक्र में हमारी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी एक साथ बने रहें।

इसलिए हमने आइपीएल 2027 से पहले छह खिलाड़ियों को ‘रिलीज’ करने और 19 खिलाड़ियों को बरकरार रखने का फैसला किया है। पोंटिंग ने बताया कि हार्दिक के आने से कैसे मिली टीम को मजबूति पोंटिंग ने बताया कि 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े हार्दिक ने टीम को किस तरह मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि हमने ट्रेड के जरिए हार्दिक को टीम में शामिल किया है और अर्शदीप सिंह को दूसरी टीम में भेजा है। अब हमारे पास एक बेहद संतुलित टीम है।

हमारी टीम में कितने ऑलराउंडर हैं, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हार्दिक के आने के साथ हमारे पास काफी सारे ऑलराउंडर मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह और कूपर कोनोली जैसे खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं।

हालांकि इससे हमें काफी फायदा होगा। स्पिन गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर हों या तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर, हमने लगभग हर विभाग को कवर कर लिया है। हेटमायर के रिलीज पर क्या बोले संगकारा राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने शिमरोन हेटमायर को रिलीज करने का फैसला करने के बारे में बात करते हुए कहा कि वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी क्रम में अलग स्थान पर खेलने की इच्छा थी।