'उनकी कहानी खत्म हो चुकी है' भुवी की खराब वापसी पर भड़के अश्विन; करियर को लेकर दी चेतावनी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर अब समाप्त हो चुका है। भुवी ने चार सालों के लंबे अंतराल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी0 सीरीज में वापसी की थी। इस सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और चार मैचों में सिर्फ एक विकेट ले सके।

न्यूजीलैंड में परिस्थितियां भले ही तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहती हैं लेकिन भुवी वहां की छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर अपनी लाइन और लेंथ हासिल नहीं कर सके। अश्विन का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी माना कि अनुभवी पेसर के लिए वापसी करने के लगभग सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं।

रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार पर दिया बयान अश्विन ने भुवी को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात की। उन्होंने कहा, भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सके। उन्होंने अपनी फॉर्म को साबित नहीं किया। आईपीएल और इस सीरीज में उनके फॉर्म में दिन और रात का अंतर रहा। मुझे लगता है कि उनकी कहानी समाप्त हो चुकी है। ये कहना बहुत मुश्किल है। वे अब कैसे वापसी कर सकते हैं?"

आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजों के अनुकूल पिच पर उन्होंने कसी हुई बॉलिंग की और 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद ही उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वे उस फॉर्म को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा सके और टी20 सीरीज में 4 मैचों में सिर्फ एक विकेट अपने नाम कर सके।