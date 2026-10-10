'मुझे भारतीय बॉलिंग के भविष्य की चिंता', अश्विन ने कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति को बताया औसत; खड़े किए बड़े सवाल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शुक्रवार को 249 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रांची में हुए इस मैच के बाद भारत की बॉलिंग अटैक की गहराई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। रविचंद्रन अश्विन ने चेतावनी दी है कि टीम को अच्छे बॉलर तैयार करने के लिए और काम करने की जरूरत है।

अश्विन ने उठाए सवाल भारत के पूर्व स्पिनर का मानना है कि ज्‍यादा रन बनने वाले हालात में खेलने की काबिलियत सिर्फ जसप्रीत बुमराह जैसे मैच-विनर बॉलर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अपने YouTube चैनल अश्विन ने बॉलिंग रिसोर्स में भारत के लंबे समय के निवेश और चेज करते समय दिखाई गई गेम की समझ पर सवाल उठाए।

अश्विन ने कहा, "ऐसा नहीं है कि मैं गेंदबाजो को दोष दे रहा हूं, लेकिन हमारी बॉलिंग में उतनी क्वालिटी नहीं है और हमने इसे बेहतर बनाने पर काफी ध्यान भी नहीं दिया है। इसीलिए अच्छे क्वालिटी वाले गेंदबाज तैयार होने की संभावना काफी कम रहती है। मुझे सच में उम्मीद है कि हम अच्छे क्वालिटी वाले गेंदबाज तैयार करने में कुछ समय लगाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात में बॉलिंग करने के लिए समझ और गेम की जानकारी जरूरी होती है। मुझे लगा कि आज इसकी थोड़ी कमी थी।"

भारतीय बॉलिंग के भविष्य की चिंता उन्‍होंने कहा, "रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव एक तरह से किस्मत वाले थे क्योंकि कप्तान के तौर पर उनके पास जसप्रीत बुमराह के रूप में एक 'चीट कोड' था। जरूरत पड़ने पर वे डिफेंसिव बॉलिंग कर सकते हैं और उनके पास स्लोअर डिलीवरी की भी अच्छी वैरायटी है। बहुत कम गेंदबाजों में ऐसी काबिलियत होती है। मुझे सच में भारतीय बॉलिंग के भविष्य की चिंता है।"

मुकाबले में बने 501 रन भारत-वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरे टी20 में 38.3 ओवर में कुल 501 रन बने। संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 82 रन और तिलक वर्मा ने 18 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिससे भारत का स्कोर 249/5 तक पहुंचा। वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 252/4 रन बनाकर जीत हासिल की। कप्‍तान शाई होप ने 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन और शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों पर 84 रन बनाए।

अश्विन ने भारत द्वारा शिवम दुबे के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और सुझाव दिया कि कुलदीप यादव को पहले लाया जा सकता था। मयंक यादव ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्होंने पावरप्ले के दौरान तीन विकेट लिए। लखनऊ में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने बार-बार 140 किमी/घंटा से ज्‍यादा की रफ्तार से गेंदबाजी की।