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'भारत है असली बेंचमार्क...': पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने मानी टीम इंडिया की बादशाहत

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:54 PM (IST)

पाकिस्तान मेंस टीम के हेड कोच माइक हेसन ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत को व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टीम के लिए 'बेंचमार्क' बताया है।

माइक हेसन

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्तान मेंस टीम के हेड कोच माइक हेसन ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत को व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टीम के लिए 'बेंचमार्क' बताया है और कहा है कि 'मेन इन ग्रीन' के लिए उनके स्तर तक पहुंचना एक चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2026 एशियाई खेलों में दोनों टीमों का आमना-सामना होता है, तो उनकी टीम भारत को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।

फाइनल में हुई थी टक्‍कर

हेसन जापान में होने वाले खेलों के लिए रवाना होने से पहले बात कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तभी हो सकता है जब दोनों टीमें फाइनल में पहुंचें। भारत ने T20I में पाकिस्तान के खिलाफ पिछले छह मुकाबले जीते हैं, जिनमें 2025 एशिया कप के एक टूर्नामेंट में खेले गए तीन मैच भी शामिल हैं। उस टूर्नामेंट में सबसे कड़ा मुकाबला फाइनल ही था।

भारत एक बेंचमार्क है

हेसन ने कहा, "इस समय व्हाइट-बॉल क्रिकेट के मामले में भारत एक बेंचमार्क है और हमारी चुनौती उनके स्तर तक पहुंचने की है।" उन्होंने आगे कहा, "हम निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर हमें भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिले, तो हम उन पर दबाव बना सकें, जैसा कि हमने एशिया कप के फाइनल में किया था। अभी से लेकर दोनों टीमों के फाइनल में पहुंचने के बीच काफी क्रिकेट खेला जाना बाकी है। इसलिए, हम अभी से बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं।"

फरहान के पास मौका

भारत के उलट पाकिस्तान इन खेलों के लिए अपनी मुख्‍य टीम नहीं भेज रहा है। पाकिस्‍तान टीम में कई अहम खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। टीम की कमान साहिबजादा फरहान संभाल रहे हैं। हेसन का मानना है कि यह टीम काफी अच्छी है।

उन्होंने कहा, "यह अब भी एक संतुलित और आक्रामक टीम है। एशियाई खेल नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने का शानदार मंच देते हैं। साहिबजादा फरहान के लिए एशियन गेम्‍स 2026 कप्तानी का अनुभव हासिल करने का एक बेहतरीन मौका हैं।"

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