Asian Games 2026: भारतीय पैडलर्स ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी, महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में पक्की की जगह
भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से मात दी। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम अपने ...और पढ़ें
HighLights
भारतीय पुरुष और महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया
भारतीय पुरुष टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंची
भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियन गेम्स 2026 में सोमवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-0 से मात दी। भारतीय टीम ने ईरान के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद दमदार कमबैक किया। अब भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ग्रुप-एफ में शीर्ष पर पहुंच गई है।
इससे पहले भारतीय महिला टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। बता दें कि भारतीय पुरुष टीम की तरफ से हरमीत देसाई ने पहले सिंगल्स मैच में खान मोहम्मद को 11-4, 11-3 और 11-5 से मात दी। इसके बाद साथियान गनाशेखरन ने अब्बास खान को सीधे सेटों में 11-1, 11-8 और 11-9 से पटखनी दी।
भारतीय पैडलर्स का दमदार प्रदर्शन
पायस जैन ने पुरुषों की तरफ से खान मोहम्मद को 11-2, 11-5 और 11-7 से मात देकर पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। याद दिला दें कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने इंडोनेशिया को मात देकर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। इसके बाद उसे ईरान से शिकस्त मिली थी।
बहरहाल, पाकिस्तान को मात देकर भारतीय टीम ग्रुप-एफ में शीर्ष पर पहुंच गई है। उसके तीन मैचों में पांच अंक हैं। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।
भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन
स्काई हॉल में इंडोनेशिया और सिंगापुर को मात देने के बाद भारत ने पाकिस्तान को अपने निशाने पर लिया। सुतीर्थ मुखर्जी ने अलीना खान को 11-3, 11-3, 11-4 से मात दी। सुतीर्थ ने केवल 10 मिनट में मात दी।
17 साल के सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को सीधे गेमों में 11-6, 11-7, 11-5 से पटखनी दी। श्रीजा अकुला ने 11 मिनट के अंदर फातिमा खान को मात देकर पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अकुला ने 11-4, 11-4, 11-5 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की।
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