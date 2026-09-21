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Asian Games 2026: भारतीय कबड्डी टीम ने की धमाकेदार शुरुआत, मेजबान जापान को 25 प्‍वाइंट्स के अंतर से हराया

By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
Published: Mon, 21 Sep 2026 02:43 PM (IST)

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्‍स 2026 में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए मेजबान जापान को 25 ...और पढ़ें

जापान पर जीत दर्ज करने का जश्‍न मनाते भारतीय खिलाड़ी

जापान पर जीत दर्ज करने का जश्‍न मनाते भारतीय खिलाड़ी

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सोमवार को एशियन गेम्‍स 2026 में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। सुनील कुमार के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 25 अंक के अंतर से मात दी। भारत ने मुकाबला 49-24 के स्‍कोर से अपने नाम किया।

टोकाई सिटीजन्‍स जिम्‍नेशियम में ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत ने शुरुआत से दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक ने सुपर रेड के जरिये तीन अंक बटोरे और भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्‍हें प्रो कबड्डी लीग के स्‍टार रेडर्स अर्जुन देशवाल, देवांक दलाल और अयान लोहचाब का भरपूर समर्थन मिला।

पहले हाफ में भारत का दबदबा

भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान को तीन बार ऑलआउट किया, जिससे उसे 6 अंक मिले। इसके अलावा भारत ने 25 अंक अपने खिलाड़‍ियों के दम पर हासिल किए। जापान की टीम भारत के सामने जोर लगाने में नाकाम रही। उसने छूने के पांच और बोनस के चार अंक हासिल किए। ब्रेक के समय भारत ने 22 अंक की बढ़त बनाते हुए स्‍कोर 31-9 रखा।

जापान की वापसी

ब्रेक के बाद जापान ने ज्‍यादा अनुशासन दिखाया और मुकाबला कड़ा बनाते हुए 18-15 का स्‍कोर कर कर दिया। इस तरह ब्रेक के बाद भारत की बढ़त केवल 12 अंक की रह गई। भारतीय टीम ने एक बार फिर मैच में वापसी करके जापान को चौथी बार ऑलआउट कर दिया। यहां से जापान की वापसी की उम्‍मीदें पूरी तरह खत्‍म हो गई।

भारत के रेडर्स ने पहले ही अपना दबदबा कायम रखा और जापानी रक्षा की धज्जियां उड़ा दीं। बहरहाल, भारत की पुरुष टीम ने खिताब की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं और उसकी कोशिश एशियन गेम्‍स में 9वां गोल्‍ड मेडल जीतने की होगी। पता हो कि भारत ने पिछले 9 एशियन गेम्‍स में से 8 बार गोल्‍ड मेडल जीता है।

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