तीन विश्व विजेता टीम आईं एक छत के नीचे, नीता अंबानी ने दिया खास सम्मान, कहा-खेल दिलों और भारत को जोड़ता है

राज्य ब्यूरो, मुंबई : रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता मुकेश अंबानी ने भारत की तीन विश्वकप विजेता क्रिकेट टीमों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेल दिलों और भारत को जोड़ता है। इसलिए हम जीत के जश्न में एकजुट हैं और हम इन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं।

सोमवार शाम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स स्थित जियो व‌र्ल्ड सेंटर में भारत की पुरुष, महिला एवं ²ष्टिबाधित विश्वविजेता क्रिकेट टीमों को यूनाइटेड इन ट्रायम्फ के दूसरे संस्करण में सम्मानित किया गया। तीनों टीमों के कप्तान थे मौजूद खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नीता अंबानी ने कहा- 'मुझे लगता है कि हम नए साल की शुरुआत एक बहुत ही खास अवसर के साथ कर रहे हैं। भारत की तीनों क्रिकेट टीमें एक छत के नीचे मौजूद हैं। हम आज हर भारतीय की ओर से आनंद और खुशी देने के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं।'

इस समारोह में विश्व विजेता पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर एवं ²ष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तान दीपिका टीसी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2025 में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

2025 में ही पाकिस्तान को हराकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की। इसके अलावा रोहित शर्मा के ही नेतृत्व में टीम 2024 का टी-20 खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। इसी प्रकार हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने लंबे इंतजार के बाद दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप जीता है। 2025 में ही ²ष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने भी कोलंबो में नेपाल को सात विकेट से हराकर टी-20 व‌र्ल्ड कप की ट्राफी जीती।

कुछ खिलाड़ी भी रहे मौजूद समारोह में तीनों विश्वकप विजेता टीमों के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स एवं गंगा कदम के अलावा पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रविचंद्रन अश्विन, ओलंपिक एवं पैरालंपिक दिग्गज मुरलीकांत पेटकर, दीपा मलिक एवं देवेंद्र झाझरिया भी उपस्थित थे। समारोह में सिनेमा जगत के दिग्गज अमिताभ बच्चन एवं शाहरुख खान ने भी उपस्थित रहकर विजेता खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया।