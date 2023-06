नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। इंग्‍लैंड के पूर्व दिग्‍गज कप्‍तान माइकल वॉन चाहते हैं कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल के बाद धीमी गति से ओवर पर लगाए जुर्माने वाले नियम में बदलाव हो। वॉन ने कहा कि धीमी ओवर गति में दोषी पाई गई टीम पर पेनल्‍टी के रूप में 20 रन का जुर्माना लगे। याद दिला दें कि ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों भारत को डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में 209 रन की करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी।

इसके बाद भारत और ऑस्‍ट्रेलिया दोनों पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगा। भारतीय टीम पर मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगा जबकि ऑस्‍ट्रेलियाई टीम पर 80 प्रतिशत जुर्माना लगा। फिर माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि जुर्माने से काम नहीं चलेगा बल्कि प्रति ओवर 20 रन की पेनल्‍टी लगाना चाहिए।

वॉन ने ट्वीट किया, ''जुर्माने से काम नहीं चलेगा। दिन के अंत में टीम को रन का इनाम ही एकमात्र तरीका है। 20 रन प्रति ओवर।''

Fines don’t work .. So Runs awarded to the Batting team at the end of the days play could be the only way .. 20 runs per over .. https://t.co/2YTYMaCax7