पता हो कि अकमल ने कहा था, ''कुछ भी हो सकता है। 12 बज गए हैं।'' यह वीडियो रिपोस्‍ट करते हुए हरभजन सिंह ने पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज को जमकर सुनाई थी। दरअसल, कामरान अकमल की यह टिप्‍पणी सिख संप्रदाय के प्रति अपमानजनक थी। भज्‍जी के गुस्‍से के बाद कामरान अकमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्‍होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांगी।

अकमल ने ट्वीट किया, ''मुझे अपनी हालिया टिप्पणियों पर गहरा खेद है और मैं ईमानदारी से हरभजन सिंह और सिख संप्रदाय से माफी मांगता हूं। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का अत्यंत सम्मान करता हूं और मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सचमुच क्षमा चाहता हूं। #सम्मान #माफी।''

I deeply regret my recent comments and sincerely apologize to @harbhajan_singh and the Sikh community. My words were inappropriate and disrespectful. I have the utmost respect for Sikhs all over the world and never intended to hurt anyone. I am truly sorry. #Respect #Apology— Kamran Akmal (@KamiAkmal23) June 10, 2024