एमएस धोनी की वजह से तीसरा वनडे हारी टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत के बाद शाई होप ने खोला बड़ा राज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। शाई होप के बेहतरीन शतक के दम पर वेस्टइंडीज ने यह मैच पांच विकेट से अपने नाम किया और इतिहास रचा। विंडीज को जीत के लिए 352 रन बनाने थे जो उसने बना लिया और वनडे में अपने सबसे बड़े चेज का रिकॉर्ड बना दिया। सभी को लगा कि होप की वजह से टीम इंडिया को हार मिली है, लेकिन इसके असली जिम्मेदार तो एमएस धोनी थे।

होप ने मैच के बाद खुद इस बात का खुलासा किया और कहा कि धोनी से उन्हें जो सीख मिली थी उसके कारण ही वह भारत के खिलाफ मैच विजयी पारी खेलने में सफल रहे। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए थे। विंडीज ने 48.2 ओवरों में यह टारगेट हासिल कर लिया।

धोनी की सीख ने दिया जीत का मंत्र होप ने वेस्टइंडीज की जीत में अहम रोल निभाया। उन्होंने 143 गेंदों पर 17 चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 162 रनों की पारी खेली। अपनी पारी के लिए विंडीज के कप्तान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद होप ने बताया कि जब वह विशाल टारगेट का पीछा कर रहे थे तब उन्हें धोनी की बात याद आई। होप ने कहा, "मेरी महान एमएस धोनी से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके पास हमेशा उससे ज्यादा समय होता है जितना आप सोचते हैं। इसलिए हमने चेज को टुकड़ों में हासिल करने की कोशिश की। मुझे पता था कि भारत को पेनल्टी के चक्कर में फील्डर अंदर लाने होंगे इसलिए मैंने धैर्य बनाए रखा।"