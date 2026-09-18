IND vs AFG: तूफानी शतक जमाने वाले अभिषेक शर्मा के वायरल सेलिब्रेशन की असली वजह आई सामने, बल्लेबाज ने खुद किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 30 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसके बाद खास अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। अभिषेक के सेलिब्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है।

अभिषेक ने इस मैच में 30 गेंदों पर शतक पूरा किया और इसी के साथ वह भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने रोहित शर्मा के 33 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा। अपनी पारी में अभिषेक ने 34 गेंदों का सामना किया और नौ चौकों के अलावा 11 छक्कों की मदद से 108 रनों की पारी खेली।

ये है वजह अभिषेक ने जैसे ही शतक जमाया था उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन की पोजिशन बनाकर जश्न मनाया। ये देख सभी हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर शतक बनाने के बाद बल्लेबाज चीखते-चिल्लाते हैं या कुछ और करते हैं। अभिषेक आमतौर पर अपनी जेव में से पर्ची निकालकर या हाथ से कुछ निशान बनाकर सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। इसके बारे में अभिषेक ने कहा कि वह बीते एक साल से मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे उन्हें काफी मदद मिली है।