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IND vs AFG: तूफानी शतक जमाने वाले अभिषेक शर्मा के वायरल सेलिब्रेशन की असली वजह आई सामने, बल्लेबाज ने खुद किया खुलासा

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:49 AM (IST)

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में शतक जमाने के बाद मैदान पर बैठकर सेलिब्रेशन ...और पढ़ें

अभिषेक शर्मा का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

अभिषेक शर्मा का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 30 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसके बाद खास अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। अभिषेक के सेलिब्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है।

अभिषेक ने इस मैच में 30 गेंदों पर शतक पूरा किया और इसी के साथ वह भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने रोहित शर्मा के 33 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा। अपनी पारी में अभिषेक ने 34 गेंदों का सामना किया और नौ चौकों के अलावा 11 छक्कों की मदद से 108 रनों की पारी खेली।

ये है वजह

अभिषेक ने जैसे ही शतक जमाया था उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन की पोजिशन बनाकर जश्न मनाया। ये देख सभी हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर शतक बनाने के बाद बल्लेबाज चीखते-चिल्लाते हैं या कुछ और करते हैं। अभिषेक आमतौर पर अपनी जेव में से पर्ची निकालकर या हाथ से कुछ निशान बनाकर सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। इसके बारे में अभिषेक ने कहा कि वह बीते एक साल से मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे उन्हें काफी मदद मिली है।

उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा, "मैं ये काम कुछ समय से कर रहा हूं। छह महीने या एक साल से। मैंने मेडिटेशन और मैनिफेस्टशन पर काफी काम किया है क्योंकि जब आप साल भर क्रिकेट खेलते हो तो एक क्रिकेटर के तौर पर काफी कुछ झेलते हो। ऐसे में आप अपने दिमाग को कैसे शांत रखोगे? मुझे लगता है कि मेडिटेशन ने मेरी काफी मदद की है।"

 

भारत ने हासिल की आसान जीत

अभिषेक के तूफानी शतक के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 221 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर के सामने अफगानिस्तान की टीम लड़खड़ा गई और 14.1 ओवरों में सिर्फ 94 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने तीन विकेट लिए। अक्षर पटेल को दो विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को एक-एक सफलता मिली।

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