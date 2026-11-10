'मैं वापस आऊंगा', टेस्ट टीम से निकाले जाने के बाद सामने आया मार्नस लाबुशेन का पहला रिएक्शन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मार्नस लाबुशेन का पिछले कुछ समय से प्रदर्शन बेहद निराशानजक रहा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, टीम से निकाले जाने के बाद भी लाबुशेन के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई है।

लाबुशेन का मानना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर वो अपना पुराना रिदम हासिल करेंगे और टीम में वापसी करने को देखेंगे। लाबुशेन पिछले तीन साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वो जुलाई 2023 के बाद से ही टेस्ट शतक नहीं जड़ पाए हैं।

क्वींसलैंड के लिए फिर से खेलेंगे लाबुशेन फॉक्स स्पोर्ट्स के मुताबिक क्वींसलैंड के शेफिल्ड शील्ड मुकाबले से पहले लाबुशेन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में उनपर काफी दबाव रहा है। हालांकि, अब वो इस पीरियड के दौरान क्रिकेट का आनंद उठाने के बारे में सोच रहे हैं।

लाबुशेन ने कहा, 'आपको क्रिकेटर के तौर पर पता होता है। आप दो साल के दबाव से निकलकर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। आप इस मौके का फायदा उठाते हुए वापसी करते हो और क्वींसलैंड के लिए खेलते हो, यहां पर अपने समय का आनंदर उठाते हो क्वींसलैंड को मैच जिताने के तरीके तलाशते हो। रन बनाओ, खेल का मजा लो और ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा।'

कोई शक नहीं, मैं वापसी करूंगा- लाबुशेन लाबुशेन इस तरह की परिस्थिति में पहले भी रह चुके हैं। पिछले साल उन्हें वेस्टइंडीज दौरे से पहले टीम से निकाल दिया गया था। मगर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम में वापसी की थी।

इस दौरान लाबुशेन का कहना है कि वो बिना किसी शक के वापसी करेंगे। मगर टीम में उनकी वापसी कब होगी ये उन्हें भी नहीं पता। लाबुशेन ने कहा, 'मैंने पहले भी किया है और मुझे कोई शक नहीं हैं कि मैं फिर वापसी करूंगा। कब? किसे पता, लेकिन यही लक्ष्य और इच्छा है। इस समय, मेरा पूरा ध्यान क्वींसलैंड के साथ है कि मैं बतौर कप्तान, बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर के तौर पर टीम को जिताने में मदद कर सकता हूं।'

बिना शतक के लगातार 49 पारी लाबुशेन का खराब प्रदर्शन साल 2023 जुलाई के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में शतक लगाया था। इसके बाद वो 26 टेस्ट और 49 पारियों में सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं।