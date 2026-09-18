'कोच के तौर पर मैं सारी आलोचना झेल लूंगा, लेकिन'; शुभमन गिल के सपोर्ट में खुलकर उतरे गौतम गंभीर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के लिए अक्सर अपने कई अहम खिलाड़ियों के बिना खेलना "सही नहीं" है। गिल की कप्तानी के दौरान जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ी चोट के कारण अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार मैच नहीं खेल पाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी उन्हें अहम खिलाड़ियों के बिना खेलना होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर 2026 एशियाई खेलों में व्यस्त रहेंगे।

COE पर उठ रहे सवाल गंभीर ने खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने के मुद्दे पर भी बात की। हाल ही में खिलाड़ियों की चोटों के मैनेजमेंट को लेकर BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर सवाल उठे हैं। उन्‍होंने कहा, "अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो हां। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आप चाहेंगे कि आपके सबसे अच्छे खिलाड़ी ज्‍यादा से ज्‍यादा खेलें क्योंकि अगले साल होने वाला वर्ल्ड कप 50-ओवर फॉर्मेट में है।"

गिल के लिए सही नहीं भारतीय कोच ने कहा, "इससे भी जरूरी बात यह है कि एक युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए यह सही नहीं है कि उसे लगातार और नियमित रूप से सबसे अच्छी टीम न मिले और वह लगातार सही रास्ते पर न चल पाए।"

सारी आलोचना झेल सकता उन्‍होंने कहा, "अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं तो एक कोच के तौर पर मैं सारी आलोचना झेल सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन के लिए यह जरूरी है कि उसे रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में ज्‍यादा से ज्‍यादा बार सबसे अच्छी प्लेइंग 11 मिले।"

बुमराह नहीं खेलेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वे एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे। गंभीर ने कहा कि अहम खिलाड़ियों के बिना खेलना, एक साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सही नहीं है।

वर्ल्‍ड कप के तैयारी कर रहे उन्‍होंने कहा, "हम जानते हैं कि जब आप एक साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हों, तो ऐसा होना सही नहीं है। एशियाई खेलों के लिए टीम का चुनाव बहुत पहले ही हो गया था। कभी-कभी चयनकर्ताओं के लिए सबसे अच्छी टीम चुनना मुश्किल होता है।"

कोच ने कहा, "हमें हमेशा से पता था कि अगर मुख्य खिलाड़ी एशियाई खेलों में जाते हैं, तो शायद हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है।" उन्‍होंने कहा, जाहिर है, ऐसी सीरीज में नमन धीर और आकिब नबी जैसे युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका मिलता है। इससे वे दिखा सकते हैं कि वे व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में कैसा खेल सकते हैं। खिलाड़ियों का पूल जितना बड़ा होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।