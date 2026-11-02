गौतम गंभीर ने टी20 टीम के खिलाड़ियों को दी चेतावनी, एक महीने की छुट्टी के लिए दिया 'होमवर्क'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-2 से हरा दिया। इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी टीम को चेतावनी दे डाली है। भारत को अब अपनी अगली टी20 सीरीज तकरीबन एक महीने बाद श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है और इस एक महीने के लिए गंभीर ने टीम को होमवर्क भी दे दिया है।

गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी और उन खिलाड़ियों को होमवर्क दिया जो अब भारत लौटेंगे। टी20 टीम के कई खिलाड़ी अपने घर वापसी करेंगे जबकि कुछ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में ही रुकेंगे।

सैट कर दी टोन हेमिल्टन में खेले गए मैच में भारत को हार मिली, लेकिन फिर ही गंभीर ने टीम की तारीफ की और कहा कि इस सीरीज जीत ने पूरे दौरे की टोन सैट कर दी। बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में गंभीर ने कहा, "आप अपना सिर गर्व से ऊंचा करते हुए वापस लौट सकते हैं। हम आखिरी के दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कई बार चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि आपने पूरे दौरे के लिए टोन सैट कर दी है। सीरीज की शुरुआत से पहले मैंने कहा था आपके पास पूरे दौरे के लिए राह दिखाने का मौका है। अब यह वनडे और टेस्ट टीम पर है कि वह वहां से शुरुआत करें जहां से आपने छोड़ा है।"