गौतम गंभीर ने टी20 टीम के खिलाड़ियों को दी चेतावनी, एक महीने की छुट्टी के लिए दिया 'होमवर्क'
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 3-2 से हराया, जिसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को ...और पढ़ें
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-2 से हरा दिया। इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी टीम को चेतावनी दे डाली है। भारत को अब अपनी अगली टी20 सीरीज तकरीबन एक महीने बाद श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है और इस एक महीने के लिए गंभीर ने टीम को होमवर्क भी दे दिया है।
गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी और उन खिलाड़ियों को होमवर्क दिया जो अब भारत लौटेंगे। टी20 टीम के कई खिलाड़ी अपने घर वापसी करेंगे जबकि कुछ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में ही रुकेंगे।
सैट कर दी टोन
हेमिल्टन में खेले गए मैच में भारत को हार मिली, लेकिन फिर ही गंभीर ने टीम की तारीफ की और कहा कि इस सीरीज जीत ने पूरे दौरे की टोन सैट कर दी। बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में गंभीर ने कहा, "आप अपना सिर गर्व से ऊंचा करते हुए वापस लौट सकते हैं। हम आखिरी के दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कई बार चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि आपने पूरे दौरे के लिए टोन सैट कर दी है। सीरीज की शुरुआत से पहले मैंने कहा था आपके पास पूरे दौरे के लिए राह दिखाने का मौका है। अब यह वनडे और टेस्ट टीम पर है कि वह वहां से शुरुआत करें जहां से आपने छोड़ा है।"
🗣️ 𝙔𝙤𝙪 𝙜𝙪𝙮𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙨𝙚𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙧. 👏 🎥 Inside the #TeamIndia dressing room as our Head Coach @GautamGambhir praises a commendable series-winning effort 🙌 🔽 WATCH | #NZvIND https://t.co/eShVMaPRJa— BCCI (@BCCI) November 2, 2026
खिलाड़ियों को दिया होमवर्क
न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भारत को अब अपनी अगली टी20 सीरीज दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। इस दौरान जो ब्रेक मिलेगा उसे लेकर गंभीर ने टीम के सभी खिलाड़ियों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि इस ब्रेक के दौरान फिटनेस में गिरावट नहीं आनी चाहिए और सभी को लगातार फिटनेस पर काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि हम ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हमें अब एक महीने का ऑफ मिला है। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि फिटनेस बनाए रखें और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करें। हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। हमें एक टीम के तौर पर आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा और खेलना होगा।"
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